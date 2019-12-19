Malezya Başbakanı Mahathir: 'Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz' - KUALA LUMPUR İzle
Malezya Başbakanı Mahathir: "Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" - KUALA LUMPUR - Malezya Başbakanı Mahathir'in konuşmasıKUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz."
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