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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Maldivler’de Tekne Yangını: 9 Yaralı

- Maldivler’de Tekne Yangını: 9 Yaralı

yangın detayları

( MALE ) - Maldivler’de tekne yangını: 9 yaralı MALE

Hastane Sürat Teknesi Demirli Tekne Yangını Başkent 


- Maldivler'in başkenti Male'de limanda demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yangında en az 9 kişi yaralandı. Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek diğer gemilere de sıçradı. Yangın sonucu yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Büyük maddi hasarın oluştuğu teknelerdeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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