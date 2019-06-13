- Malazgirtli öğrenciler için sınav öncesi moral etkinliği Haberi

-Rehber Öğretmen Gürbüz'ün konuşması

-Sınava girecek öğrenciden röp.

-Müdür Ercan Öztürk'ün konuşması



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesindeki Fakültem Özel Öğretim Kursu tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler sınav öncesi doyası eğlenirken, Fakültem Özel Öğretim Kursu Müdürü Ercan Öztürk de onlarla ilgilenerek halay çekti. Kurum Müdürü Ercan Öztürk, sınava girecek öğrencilerine başarılar dileyerek, “Yeni bir kurum olmamıza rağmen, beklentilerimizin üzerinde bir öğrenci potansiyeli ile eğitim öğretime devam ettik. Öğrencilerimizin bu sınav maratonunda, sınav streslerini atlatmaları için moral etkinliği düzenledik. Hayırlısı ile iki gün sonra öğrencilerimiz sınava girecekler. Bizler öğrencilerimizden çok büyük başarılar bekliyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Tabi onlar hangi başarıyı gösterirlerse göstersinler, onlar bizim için kıymetlidir. Öğrencilerimizin de bunu bilmesini istiyoruz. Hepsine gönülden başarılar diliyorum. Tüm Türkiye’de sınava girecek öğrencilerimizin Allah yardımcıları olsun" dedi.

Fakültem Özel Öğretim Kursu Rehber Öğretmeni Rüya Gürbüz ise, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Hazırlık surecindeki gayretleri için tüm öğrencilerimi tebrik ediyor ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Çünkü başarının öğrenci-aile-öğretmen arasında işbirliği gerektirdiğine inanıyorum” diye konuştu.

Rehber Öğretmen Gürbüz, öğrencilerin son günlerde dikkat etmesi gereken durumlara da değinerek, "Her bir öğrencinin ayrı bir dünyasının ve farklı hayallerinin olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimizin hayallerinin gerçekleşmesi için öğretmen kadromuzla yanlarında olmaya gayret ettik” ifadelerini kullandı. Müzik ziyafeti ile doyasıya eğlenen öğrenciler, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS öncesi böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin kendilerine çok iyi geldiğini belirttiler. Öğrenciler, yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekip misket oynadılar. Dualarla sınav pastasının kesilip yenilmesiyle program sona erdi. (VE-MSA-Y)

