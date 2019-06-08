Malazgirtli küçük ressam yaptığı resimler ile büyülüyor

-Babasının yaptığı Atatürk resimleri detayları

-13 yaşındaki ressamın eserleri

-En çok sevdiği Atatürk resmini yaparken detayları

-Küçük ressamın röportajı



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Ömür Baransel Başaran, yaptığı resimlerle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanıyor. Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden Ömür Baransel Başaran (13), babasına ait Hayal Gülü Reklam ve Sanat Evinde küçük bir masada yaptığı karakalem çalışmaları büyük beğeni topluyor. En çok sevdiği Atatürk’ün karakalem çalışması resmini yapabildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Küçük ressam Başaran, ”2011 yılında resimle tanıştım. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu beşinci sınıfında Tuğçe hocam bana yardımcı oldu. Altıncı ve yedinci sınıflarda ise Burcu hocam yardımcı oldu. Onların sayesinde biraz daha geliştim. Resim yapma yeteneğimi Youtube videolarına bakarak geliştirmeye çalıştım. Sürekli çizmeye başladım. Baktım ki çizebiliyorum bu sefer fotoğraflarda da bakmaya çalıştım. Çizdiğim bir resimle Türkiye şampiyonasında derece aldım. Ödülümü İstanbul’da aldım. Bundan sonraki hedefim ise Akademisyen olmak istiyorum. Akademide jürilik yapmak isterdim” dedi.

“Maddi değil, manevi ilgi bekliyorum” Babam resim yapabiliyorsa; ben neden yapmayayım diyerek yola çıktığını ifade eden Ömür Baransel Başaran, “ Babamın reklam ve resim atölyesi var. Sık sık oraya giderdim. Babam ressam olmamda çok emekleri var. Bana çok yardımcı oldu. Baktım babam çok güzel resimler yapıyor. Bende dedim ki; babam resim yapabiliyorsa ben neden yapmayayım dedim. Ben Atatürk’ü çok sevdiğim için, en çokta Atatürk resmini yapabildiğim için mutluyum. Malazgirt imkânlar kısıtlı olduğu için resim alanında yeteri kadar eğitim alamıyorum. Başka şehirde olmuş olsaydım şimdiye kadar birçok manevi destek gelmişti ama bizim burada bu konuda destek olanlar sadece öğretmenim ve ailem oldu. Ben yetkilerden maddi değil, manevi ilgi bekliyorum” dedi.



