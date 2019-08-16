-Tarihi Malazgirt kalesinden detaylar

-1071 Zafer Anıtından detaylar

-Başkan Cengiz Altın konuşması



( MUŞ )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü törenleri için hazırlıklar devam ediyor MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Malazgirt Zaferi’nin 948'nci yıl dönümü törenleri için son hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin birlikte katılması beklenen 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948'nci yıl dönümü törenleri için Malazgirt Kalesi, 1071 Zafer Anıtı ve Tarihi Milli Parkta hazırlıklar sürüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948'nci yıl dönümü etkinlikleri için Malazgirt’in hazır olduğunu belirterek, “Allah nasip ederse 26 Ağustos günü hem Cumhurbaşkanımızı hem de Devlet Bahçeli Beyi, bir de bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Etkinlik alanlarımızı Tarihi Kale Parkımız, 1071 Zafer Anıtımız ve Tarihi Milli Parkımızda hazırladık. Sıra gecelerimiz var, bir de yöresel hazırladığımız etkinliklerimiz olacak. Bizim Tarihi Milli Parkta hazırlayacağımız etkinlikler, Cumhurbaşkanımızın geldiği gündür. 26 Ağustos günü bütün organizasyonu orada yapacağız. Anıt alanı dediğimiz bölgemizde de etkinliklerimiz olacak. Okçular Vakfı ile birlikte ok atışları yapılacak. Kutlama etkinliklerimizin ilki 19 Ağustos'ta Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk Tarih Kurumu yazarlarımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Yazarlarımızın programı 3 gün olacak. Bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Malazgirt güzeldir. Malazgirt ihmal edilmiş, Allah’ın izniyle bizimle birlikte Malazgirt ilçesini hak ettiği noktaya getireceğiz” dedi.

Okçular Vakfının destekleriyle düzenlenecek etkinliklerde ilçe merkezinde konserlerin de verileceğini aktaran Belediye Başkanı Altın, "Erzurum Belediyesinin destekleriyle ilçemize âşıklar gelecek, sıra geceleri düzenleyeceğiz. Amacımız 26 Ağustos'a kadar ilçede bir festival havası oluşturmak. Cumhurbaşkanımızın geleceği 26 Ağustos'ta Milli Park'ta buluşacağız. Milli Park'taki çalışmalar Valimiz İlker Gündüzöz ve Kaymakamımız Emre Yalçın'ın katkılarıyla yoğun şekilde devam ediyor. Tüm Malazgirt halkı Cumhurbaşkanımızı ve tüm misafirlerimizi karşılamaya hazırdır” diye konuştu.

Törenlerde, Anadolu'nun kapısının temsili anahtarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi planlanırken, Malazgirt Zaferi’nin temsili olarak canlandırılması bekleniliyor.

