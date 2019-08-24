Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü - BİTLİS

- Konserden Genel görüntülerMalazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümüBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Şehir Stadyumunda düzenlenen konserde Grup İmera sahne aldı.Geç saatlere kadar süren konserde, Ahlatlılar gönüllerince eğlendi.Konseri, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş izledi.
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