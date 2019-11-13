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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malazgirt'te ''Mevlid-i Nebi'' etkinliği - MUŞ

Malazgirt'te ''Mevlid-i Nebi'' etkinliği - MUŞ

- Mevlid - i Nebi programında görüntüler - Öğrencilerden tiyatro gösterisiMalazgirt'te ''Mevlid - i Nebi'' etkinliğiMUŞ - Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ''Mevlid - i Nebi'' etkinliği düzenlendi.
Kültür Merkezindeki program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Okul müdürü Sedat Esen'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından etkinlik ilahilerin okunmasıyla sona erdi.Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, şube müdürleri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmen 

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