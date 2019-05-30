Malazgirt’te ‘kardeşlik’ iftarı İzle

-Kardeşlik iftarı detayları



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından ‘kardeşlik’ iftarı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından organize edilen iftara Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmettulah Yaktı, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Jandarma Komutanı Samet Tonga, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tasavvuf müziği ile başlayan iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ezanın okunmasıyla binlerce vatandaş, il ve ilçe protokolüyle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Kardeşlik iftarı programına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Binlerce kardeşimizle iftar açmanın mutluluğunu yaşatan Malazgirt Kaymakamlığımız ve Malazgirt Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dediler.

