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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor İzle

- Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor İzle

Sürücülerin zor anları

Kar Temizleme Köpek Köpek Yavrusu Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-Kar yağışından detaylar
-Yolda kalan araçlar
-Vatandaşlarla röp.

( MUŞ ). MUŞ - Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezi ve köylerde hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Malazgirt Belediyesine bağlı ekipler, ana caddelerde başlattığı kar temizleme çalışmalarına ise devam ediyor. Yoğun kar yağışı, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Aç kalan bir köpek yavrusu ise yiyecek bulmakta güçlük çekerken, seyyar esnaflar da tezgâhlarını açamadılar.
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