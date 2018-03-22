Malazgirt Meydan Muharebesi alanının milli park oldu - MUŞ
- Malazgirt Meydan Muharebesine sahne olan sahanın drone görüntüsüANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Malazgirt Meydan Muharebesi'ne sahne olan sahanın milli park ilan edilmesiyle milliyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muş 'un Malazgirt ilçesi sınırlarındaki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, ilçe merkezine 5 kilometre, Bitlis'e 70 kilometre, Muş 'a 130 kilometre mesafede bulunuyor.26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki Bizans ordusu ile Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu arasında cereyan eden ve Selçuklu ordusunun zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan, 17 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 43'üncü milli park olarak ilan edildi.Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına sahne olan sahada kurulacak milli parkla milliyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı için hazırlanan uzun devreli gelişme planına göre, tarihi sahaya yapılacak çalışmalar arasında şunlar yer alıyor:"Giriş kapısı, fetih yolu, mescit, merasim alanı, meydan, toplanma ve ikram alanı, namazgah, helikopter pisti, etnospor alanı, otopark, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanı, Malazgirt Meydan Muharebesi canlandırma alanı (turan taktiği ve cenk meydanı), anıt, ziyaretçi tanıtım merkezi, müze ve minyatür, rekreasyon alanı ile idari bina." - "Bu önemli olay gelecek kuşaklara aktarılacak"Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptıkları çalışmalarla ahde vefa gösterdiklerini belirtti. Eroğlu, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bu önemli zaferin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için gerçekleştirilen milli park çalışması ile tarihi saha ziyaretçilere açılacak." bilgisini verdi.