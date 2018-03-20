Malazgirt'in çehresi değişecek - MUŞ

- Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanından detay - 1071 Malazgirt Zafer Anıtından genel detay - Anıt bölgesinden detaylar - Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile röportaj - Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın ile röportaj - Çarşı merkezinden detay - Esnaflardan Mehmet Yıldırım ile röportaj - Muş 'un Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin karar ilçe halkını sevindirdi - Ziraat Odası Başkanı Kılıç: - "Cumhurbaşkanımız Malazgirt'e el attığından beri ilçede bir canlanma var. Malazgirt halkında bir sevinç var" - Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın: - "İlçede yapılan etkinlikler ve Cumhurbaşkanı'nın ilçeye gelmesiyle Malazgirt'in kaderi değişti. Böyle yatırımları duyduğumuzda sevincimiz artıyor. İnşallah Malazgirt hak ettiği noktaya gelir"MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş 'un Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ilçe sakinlerini sevindirdi.Karara göre, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş" olarak bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Malazgirt Ovası, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendi.Kararın ardından Danişmentgazi Mahallesi'nde 3 bin metrekare alanda, orman, yürüyüş ve mesire alanları, kalıcı oba çadırları, gençlik kampı, otopark ile Malazgirt tarihine uygun caminin yapılacak olması bölge halkını mutlu etti. - "Malazgirt halkında bir sevinç var"Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen milli park sözünün Resmi Gazete'de yayınlandığını söyledi.
Malazgirt halkı olarak Cumhurbaşkanı'na minnettar olduklarını dile getiren Kılıç, şöyle konuştui:"Cumhurbaşkanımız Malazgirt'e el attığından beri ilçede bir canlanma var. Malazgirt halkında bir sevinç var. Malazgirt halkı Sayın Cumhurbaşkanımızın emeğini boşa çıkarmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Alparslan diyarı Malazgirt'te de güzel yatırımlar yapacağına yürekten inanıyoruz. Malazgirt bütün Türkiye'ye kapısını açan bir ilçedir. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Malazgirt çok yakında istediğimiz yere gelecektir. Malazgirt seneye başka bir Malazgirt olarak ortaya çıkacaktır." - "Malazgirt'in kaderi değişti."Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın da kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ilçe halkını sevindirdiğini söyledi.
"İlçede yapılan etkinlikler ve Cumhurbaşkanı'nın ilçeye gelmesiyle Malazgirt'in kaderi değişti." diyen Yalçın, "Böyle yatırımları duyduğumuzda sevincimiz artıyor. İnşallah Malazgirt hak ettiği noktaya gelir. Esnaf olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na bu yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dinimiz ve inancımız burada şanlanmıştır." ifadesini kullandı.Esnaflardan Mehmet Yıldırım kararın sevindirici bir haber olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında özellikle üzerinde durduğu milli parkın faaliyete geçmesinin çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:"Karar, esnaf ve ilçe halkı için hem sosyal hem de kültürel anlamda çok önemli. Bu konuda esnaf olarak bizden ne isteniyorsa onu yerine getirmeye hazırız. Biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu milli parkın projesini duyduktan sonra ilk Malazgirt Zaferi sevinci neyse bizim için de böyle oldu. Malazgirt halkı ve esnafı için çok önem arz ediyor. Gerçekten Malazgirt hizmete susadı."