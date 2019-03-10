- Malavi’de Şiddetli Fırtına Ve Yağışlarda 28 Kişi Hayatını Kaybetti



- Afrika ülkesi Malavi’de şiddetli fırtına ve yağışların yol açtığı sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Malavi’de Güvenlik Bakanlığına bağlı Afet Yönetimi Dairesi sözcüsü Chipiliro Khamula, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 124 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Khamula, 226 bin 560 kişinin selden etkilendiğini ve yağışların etkili olduğu 14 bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ülkenin güneyinde 5 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı köylerin sular altında kaldığı, elektrik kesintileri yaşandığı ve su şebekelerinin hasar gördüğü belirtildi. Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, Cuma günü selden etkilenen bölgelerde acil durum ilan etti. Mutharika, Malavi ordusuna selde mahsur kalan ve yerinden edilen kişilere yardım etmesi talimatını verdi. Öte yandan, fırtınanın Mozambik’te de etkili olduğu ve bazı bölgelerde su baskınları yaşandığı ifade edildi.

