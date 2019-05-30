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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatyalının bayram şekeri de kayısıdan

Malatyalının bayram şekeri de kayısıdan

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Alışveriş Kayısı Çekirdeği Bayram Şekeri Başkent Yalın 

-Esnaf Erdal Doğan konuşma

( MALATYA - ÖZEL)- Çikolata kaplamalı kayısı şekeri bayramın en çok tüketilenleri arasında MALATYA

- Kayısının başkenti Malatya’da Ramazan Bayramında misafirlere çikolata kaplamalı kayısı şekeri ikram ediliyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kalırken gözler bayramın olmazsa olmazı şekerlere çevrildi. Envai çeşit ve birbirinden lezzetli şekerler bayramda ziyaret faslında ağızları tatlandırırken bayrama da renk katıyor. Bayramda misafirlerine en güzel ve en özel şekerlerden ikram etmek isteyen vatandaşlar şimdiden şeker alışverişine çıkmaya başladı.
Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da da şeker almak isteyenlerin durağı Şire Pazarı oluyor. Vatandaşlar normal şeker yerine içinde çekirdekli gün kurusu bulunan ve üzeri çikolata ile kaplı şekeri tercih ediyor. Lezzeti ve doğallığıyla Malatya’da bayramın vazgeçilmezi haline gelen kayısılı ve kayısı çekirdekli şekerler fiyatıyla da tam bir aile dostu. Kilosu 40-45 TL arasında satılan şekerlerin çok beğenildiğini söyleyen esnaf Erdal Doğan, "Kayısıyı farklı alternatiflerle sunuyoruz. Mesela bir tanesinde kayısı çekirdeğini çikolatayla buluşturduk ve bunu bitter, sütlü beyaz şeklinde satışa sunduk. Bir diğer çeşidimizin içinde sadece kayısı ve gün kurusu var. Şekerlerimiz hem organik hem lezzetli olduğu hem de fiyatı makul olduğu için çok beğeniliyor" diye konuştu.

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