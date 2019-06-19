Malatya'nın şampiyon teknik direktörü

-Hakan Aydemir röportaj



- MALATYA



- Futbol antrenörü Hakan Aydemir, son 10 yılda çalıştığı 3 farklı takımda 4 şampiyonluk yaşadı. Aydemir, şampiyonluklarla birlikte "namağlup ve en fazla gol atan takım" gibi rekorları da kırmanın sevincini yaşadı. Geçen sezon Malatya İdmanyurdu takımını şampiyon yaparak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) taşıyan Teknik Direktör Hakan Aydemir, daha önce de 44 Malatyaspor ve Tecdespor’da şampiyonluklar yaşadı. 20 yıllık teknik direktörlük kariyerinin son 10 yılında 3 farklı takımın başına geçen Hakan Aydemir, bu takımlarda 4 ayrı şampiyonluk yaşadı. Çalıştırdığı takımları şampiyon yaparak bir üst lige taşıyan Hakan Aydemir, bu takımlara şampiyonluk sevincinin yanı sıra namağlup olma ve en fazla gol atan takım gibi unvanları da kazandırdı. Son 10 yıldır başarılı performansının sırrını da açıklayan Aydemir, yeni sezonda projeleri olan bir takım ile anlaşmak istediğini kaydederek, "2009 yılından beri antrenörlük yapıyorum. Kariyerimde 44 Malatyaspor ile şampiyon olup BAL’a çıkma, Tecdespor’da Malatya şampiyonluğu ve son olarak da Malatya İdmanyurdu ile şampiyon olup BAL’a yükselme gibi başarılar bulunuyor. 44 Malatyaspor’da futbol liglerinde örneğine pek rastlanmayan bir şekilde rekorları kırarak, namağlup şampiyon olduk. Orada bir süre sonra görevi bırakma durumunda kaldım. Daha sonra Tecdespor’da antrenörlük hayatımı sürdürdüm. Orada da ilk senemizde Malatya şampiyonu olduk. Malatya İdmanyurdu’nda ise güzel bir oluşumla geldiler. Orada yine Malatya’da ikinci amatörden ikinci amatöre çıktık. İkinci senemizde yine şampiyon olduk ve adımızı 1. Amatör kümeye yazdırdık. Buradaki başarıda rekor sayıda gol atarak şampiyon olduk. Başarımızın sırrı kısaca, Malatya amatörünün ve futbolcunun ne istediğini bilmemiz diyebilirim. Futbolun nasıl oynandığını iyi bildiğimi düşünüyorum. Tabi iyi bir ekibin de önemini unutmamak lazım. Genelde iyi ekipler kurdum ve iyi futbolcuları bir araya getirdik” dedi.

“Futbolda vefa diye bir şey yok” Geçen sezon sonunda şampiyon olarak BAL Ligi'ne çıkardığı Malatya İdmanyurdu takımıyla yeniden anlaşmadığını belirten Aydemir, yönetimin kendisine karşı sergilediği tavır konusunda da sitemde bulundu. Aydemir, "Futbolda vefa beklemek mantıklı bir durum değil zaten. Futbolda vefa diye bir şey yok. Ben, ekibim ve sporcu arkadaşlarım alnımızın akıyla bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Tabi ki kimse benimle çalışmak zorunda değil. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene için bir beklentimiz var mıydı, tabi doğal olarak vardı. Ama onların takdiri, saygı duymak lazım. İnşallah BAL’da başarılı olurlar. Bana kulüp yönetiminden herhangi bir teklif gelmedi" diye konuştu.



