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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu

Malatya merkezli 'torbacı' operasyonu

Malatya merkezli "torbacı" operasyonu - Operasyondan görüntüler - "Torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındıMALATYA (AA) - Malatya ve İstanbul'da "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 aylık çalışması sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ile 327 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Operasyonda 19 kişiye de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yazılı Açıklama 

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