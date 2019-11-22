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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Olay yerinden detaylar

( MALATYA ) MALATYA

Trafik Kazası Bild Direksiyon 


- Malatya-Kayseri karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesi Karahan tüneli mevkinde M.G. yönetimindeki 38 PN 828 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte G.A. (33), B.A. (10), R.R.A. (7) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki köylülerin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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