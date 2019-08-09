Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya Hayvan Pazarında durgunluk yaşanıyor İzle

Malatya Hayvan Pazarında durgunluk yaşanıyor İzle

Hasan Turan konuşma

Gesi Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Nihat Fişek konuşma
-850 kiloluk tosun paşa isimli hayvandan detay

( MALATYA )- Pazarın gözdesi 850 kiloluk "Tosun Paşa" MALATYA

- Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Malatya Canlı Hayvan Pazarında şu sıralar kısmen durgunluk yaşanıyor. Hayvan satıcılarına göre vatandaşlar düşük fiyattan kurban almak için son güne kadar bekliyor. Kurban Bayramına 2 gün gibi kısa bir süre kalırken Yeşiltepe Bölgesindeki Canlı Hayvan Pazarında durgunluk yaşanıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden hayvan pazarına gelen besiciler, tüm gün boyunca ellerindeki hayvanları satmaya çalışırken bazı besiciler satışların bu yıl az olmasından dertli. Bingöl’den geldiğini söyleyen Hasan Turan isimli besici, 5 gündür burada olduğunu ancak şimdiye kadar hiç satış yapamadığını söyledi.

Satış yapamaması durumunda 5 büyükbaş hayvanıyla birlikte memleketine döneceğini aktaran Turan, bayramda satış yapabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Diyarbakır’dan geldiğini ifade eden bir diğer besici Nihat Fişek ise, pazarın sakin olduğunu söyledi.

29 hayvandan 13'ünü sattığını ancak zarar ettiğini belirten Fişek, artan maliyetlerin kendilerini zorladığını dile getirdi. Pazarın gözdesi "Tosun Paşa" Öte yandan Hayvan Pazarının en gözde kurbanlığı ise 850 kiloluk "Tosun Paşa" isimli tosun oldu. 14 bin 500 TL fiyat biçilen 2 yaşındaki "Tosun Paşa" pazarda alıcısını bekliyor. (BT-MFT-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı