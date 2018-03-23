Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Malatya'daki uyuşturucu operasyonu - 10 kişi tutuklandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu - 10 kişi tutuklandı

- Malatya 'daki uyuşturucu operasyonu - 10 kişi tutuklandı - Tutuklanan şüphelilerin adliyeden çıkarılışı Malatya 'daki uyuşturucu operasyonu - Kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandıMALATYA (AA) - Malatya 'da "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 10'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren çalışma kapsamında gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 25'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.21 Mart'ta kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilk etapta 29, daha sonra 6 kişiyi gözaltına almış, şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 8,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 211 uyuşturucu hap, 286 reçeteye tabi hap ile kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirilmişti.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı