Malatya'daki uyuşturucu operasyonu - 10 kişi tutuklandı
- Malatya 'daki uyuşturucu operasyonu - 10 kişi tutuklandı - Tutuklanan şüphelilerin adliyeden çıkarılışı Malatya 'daki uyuşturucu operasyonu - Kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandıMALATYA (AA) - Malatya 'da "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 10'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren çalışma kapsamında gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 25'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.21 Mart'ta kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilk etapta 29, daha sonra 6 kişiyi gözaltına almış, şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 8,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 211 uyuşturucu hap, 286 reçeteye tabi hap ile kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirilmişti.