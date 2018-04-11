Malatya’daki FETÖ/PDY davası sürüyor

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( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY davasının 10’uncu duruşması 3’üncü oturumu başladı.

Malatya’da darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı 24’ü tutuklu 76 sanıklı davada esas hakkında sanıkların savunmalarının alınmasına bugünde devam edilecek. Yakınca Spor salonunda gerçekleşen duruşmaya bugün Malatya E Tipi cezaevinde tutuklu bulunan 5 sanık geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Pazartesi günü başlayan duruşmalarda karar öncesi tüm sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alınıyor. Haftaya da devam etmesi beklenen duruşma sonrası verilecek ara sonrası kararların açıklanması bekleniliyor.

