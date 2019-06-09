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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Malatya’da zorlu kayısı mesaisi devam ediyor İzle

Malatya’da zorlu kayısı mesaisi devam ediyor İzle

Çiftçinin çalışma anları

Emekli İmam 

-Traktör ile bahçeyi sürmesi
-Kurek ile çalışan çiftçi
-Genel detay
-Kayısı Arşiv Görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Yaz mevsiminin gelmesiyle Malatya’da kayısının zorlu mesaisi başladı.
Mart ayında başlayan kayısı mesaisi Eylül ayında son buluyor. 7 ay süren kayısı mesaisi ilaç atmaya başlayan bu mesai sulamak için gölek yapma, su verme, kayısı toplama gibi bir çok evreyle devam ediyor. Türkiye’nin en büyük kayısı üretimin alanı olan Malatya’da çiftçi yoğun çaba göstererek kayısıda çalışmaya devam ediyor. Mart ayında işlerin başladığını belirten İsmail Şahin, “Domur ilacı atılır ardından çiçek ilacı atılır. Bahçeleri sulamak için gölek işlemini yapıyoruz. Çok zahmetli bir iştir. Aslında emekli imamım babamdan kalan bahçeme bakıyorum. Benim için bir değişiklik oluyor. Kayısı üretiminin zor olması nedeniyle sattığımızda emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kayısılar ucuz fiyattan satılıyor” dedi.
Mart ayında kayısı ilaçları ile işlerin başladığını ifade eden Hacı Mehmet Şahin, “Dibini sürme ile başlıyoruz. İlaç atarak devam ediyoruz. Tohma nehrinden suyu 300 metre yüksekliğe atıyoruz. Tabi bunu da para ile yapıyoruz. Buda biz çiftçilerin bütçesini zorluyor. Kayısı çok yorucu bir iş çocuk bakar gibi kayısı ağacına bakıyoruz. Bu iş babadan kalma bir iş 30-40 senedir bu işi yapıyorum. Kayısı fiyatlarının düşük olması bizi çok zorluyor. Masrafını çıkarıyor. Kendi yağımızda kavruluyoruz” diye konuştu.

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