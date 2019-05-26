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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Malatya'da zincirleme trafik kazası

Malatya'da zincirleme trafik kazası

KAZA YERİ

Polis Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-ARAÇLARDAN DETAY

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza ,Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş Kavşağı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması önlem aldı.Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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