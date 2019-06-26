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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Malatya’da zincirleme kaza: 8 yaralı

kaza yerinden görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Acil Servis Trafik Kazası Zincirleme Kaza 


- Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Malatya-Ankara karayolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada araçlarda bulunan 8 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre tali yoldan verildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (HE-
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