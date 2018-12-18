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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Malatya'da yöresel ürünler fuarına yoğun ilgi

Malatya'da yöresel ürünler fuarına yoğun ilgi

fuardan detaylar

-firmalardan röportaj
-vatandaş röportajları

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da açılan İl İl Yöresel Ürünler Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Malatya’da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi’nde açılan yöresel ürünler fuarında her ilden ve her yöreden ayrı ayrı lezzetler sunuluyor. 1 Ocak tarihine kadar birbirinden farklı lezzetlerin satışa sunulacağı fuara Malatyalılar da yoğun ilgi gösteriyor. AVM’nin girişinde açılan fuarda özellikle yerel lezzetleri bulmak mümkün. Her ilin kendine has ürününün satışa çıkarıldığı fuarda fiyatlar da piyasa fiyatlarının altında tutuluyor. Fuara katılan firmalar, özellikle farklı lezzetler arayan Malatyalıları mutlaka fuara beklediklerini söylediler. Fuarın müşterileri ise, dışarıya göre daha ucuz olan ürünleri temin etme adına bu tür fuarların önemli olduğunu dile getirdiler.
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