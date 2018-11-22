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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralı (2)

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralı (2)

- Olay yerinden görüntüler - Yaralıların ifadesi Malatya 'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende - Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya 'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

Yolcu Midibüsü Cenaze Trol 

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