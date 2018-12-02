Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Malatya’da yoğun sis etkili oluyor İzle

Malatya’da yoğun sis etkili oluyor İzle

sis teday

( MALATYA ) MALATYA

Polis Polis Ekipleri 


- Malatya’da sis etkili oldu. Sabah saatlerinde artan ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle trafik yavaş seyretti. Malatya’da gece yarısından itibaren başlayan sis etkili oldu. Gece yarısından itibaren yoğunluğunu arttıran sis nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi. Özelikle Fahri Kayahan ve Çilesiz yolunda görüş mesafesi 10 metre kadar düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü Çilesiz yolunda araç sürücüleri hızlarını düşürerek daha yavaş seyir etmeye çalıştı. Kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar sisin yer yer etkili olacağı öğrenildi. (ea-LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı