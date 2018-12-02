Malatya’da yoğun sis etkili oluyor İzle



- Malatya’da sis etkili oldu. Sabah saatlerinde artan ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle trafik yavaş seyretti. Malatya’da gece yarısından itibaren başlayan sis etkili oldu. Gece yarısından itibaren yoğunluğunu arttıran sis nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi. Özelikle Fahri Kayahan ve Çilesiz yolunda görüş mesafesi 10 metre kadar düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü Çilesiz yolunda araç sürücüleri hızlarını düşürerek daha yavaş seyir etmeye çalıştı. Kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar sisin yer yer etkili olacağı öğrenildi. (ea-LO-Y)

