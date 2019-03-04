Malatya’da yangın: 5 ev küle döndü

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( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde başlayan yangın yandaki evlere de sıçradı. Kimselerin kalmadığı evler tamamen küle döndü. Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesinde akşam saatlerinde 2 katlı kerpiç bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde başlayan yangın kısa sürede bitişik olan 4 kerpiç eve daha sıçradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sabaha karşı söndürülebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ağır hasar görev evler Belediye ekiplerince yıkıldı. Belediye ekipleri bugünde bölge de enkaz kaldırma çalışmaları yaptı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

