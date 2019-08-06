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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-cenazenin alınması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Süheyla Torun'dan (70) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri Torun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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