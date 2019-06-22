Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

- Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

OLAY YERİ

( MALATYA ) Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu MALATYA

Yaşlı Kadın Polis Bild Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre,Dilek sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında yalnız yaşayan Saadet Kayaözü'nden (79) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaözü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı