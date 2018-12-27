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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

- Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

emniyetin operasyonuna dair görüntüler

( MALATYA )- Malatya merkezli operasyonda 13 şüpheli yakalandı MALATYA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Malatya’da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Üç aylık çalışma sonrası operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Malatya ve İstanbul’da eş zamanlı olarak suçlulara yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Malatya’da 11, İstanbul’da 2 şüpheli olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalar da ise toplam 1kilo 50 gram kubar esrar maddesi, 43 gram metamfetamin maddesi,284 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyonda kullanıcı olarak tabir edilen 19 şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 13 şüphelinin ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının sürdüğü ifade edildi. (CÖ-SD-
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