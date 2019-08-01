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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı İzle

Malatya'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı İzle

- Motosikletin kırmızı ışıkta durması - Otomobilin motosiklete çarpması ve sürücünün atlayarak kurtulması Malatya 'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.Erkenek Mahallesi Okul Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen motosiklete kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobil arkadan çarptı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü kaza sırasında aracından atlayarak yara almadan kurtuldu.Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücüler tutanak tutmadan kaza yerinden yerinden ayrıldı.

Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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