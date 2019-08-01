Malatya'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı İzle
- Motosikletin kırmızı ışıkta durması - Otomobilin motosiklete çarpması ve sürücünün atlayarak kurtulması Malatya 'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.Erkenek Mahallesi Okul Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen motosiklete kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobil arkadan çarptı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü kaza sırasında aracından atlayarak yara almadan kurtuldu.Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücüler tutanak tutmadan kaza yerinden yerinden ayrıldı.
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