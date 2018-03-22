Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Olay yeri

Polis Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-Yaralılarin ambulansa bindirilişleri
-Detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Miraç S. idaresindeki 44 HG 181 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.Takla atarak yaklaşık 25 metre süreklenen otomobilin sürücüsü Miraç S. ve otomobilde bulunan Erdal S., Ömer Y., Tayip C., Yunus Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken hurdaya dönen araç olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Antalya'da Mevsimlik İşçileri Taşıyan Otobüs Tır'la Çarpıştı: 5 ÖlüAntalya'da Mevsimlik İşçileri Taşıyan Otobüs Tır'la Çarpıştı: 5 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı