Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı



- Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza,Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.Ç. yönetimindeki 44 PA 192 plakalı otomobil ile Y.B. idaresindeki 27 ET 825 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada G.Ç.,Y.B., ile Z.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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