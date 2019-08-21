Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

KAZA YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Trafik Kazası 


- Malatya’da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Adana Karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.A. idaresindeki 02 NA 968, R.A. yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobiller ile L.Ş. yönetimindeki 44 BU 188 plakalı otomobil Tavşantepe mevkiinde kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada A.S.A., Z.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-MFT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı