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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

- Malatya 'da trafik kazası - 3 yaralı - Kazada yaralananlardan görüntüler - Yaralının ambulans helikoptere bindirilmesi - Kaza yapan aracın görüntüsü - Pütürge ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında durumu ağır olan sürücü, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Aktarla Mahallesi Candar mevkisinde Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Erdem Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, durumu ağır olan sürücü Güler için helikopter ambulans talep etti. Sürücü Güler, helikopter ambulans, diğer yaralılar ise karayolu ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

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