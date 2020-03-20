Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

kaza yeri

( MALATYA ) MALATYA

Trafik Kazası Ticari Araç 


- Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.D. yönetimindeki 44 AAZ 963 plakalı hafif ticari araç ile V.C. idaresindeki 44 ABH 510 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da A.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı