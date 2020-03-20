Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı



- Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.D. yönetimindeki 44 AAZ 963 plakalı hafif ticari araç ile V.C. idaresindeki 44 ABH 510 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da A.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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