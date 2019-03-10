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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

POLİS VE SAĞLIK EKİP ÇALIŞMLARI

( MALATYA ) MALATYA

Ticari Taksi Trafik Kazası Elektrikli Bisiklet Bisiklet 


- Malatya'da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; İ.A. (45) idaresindeki elektrikli bisiklet, A.Ç.'nin (23) kullandığı 44 T 0077 plakalı ticari taksiye çarptı.Kazada,elektrikli bisiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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