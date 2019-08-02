Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

- Malatya 'da trafik kazası - 1 ölü, 1 yaralı - Olay yerinde inceleme yapan jandarma ve trafik polislerinden detaylarMALATYA (AA) - Malatya 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.Kemal Günay yönetimindeki 34 HR 7913 plakalı kamyonet, Malatya - Adıyaman kara yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, kamyonetteki Dilşat Günay olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Günay ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Dilşat Günay'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Polis Jandarma Trafik Kazası Direksiyon Trol 

İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı