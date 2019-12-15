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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Malatya'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza yeri detay

Jandarma Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmaları
-Detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Zerenler mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Mahmut K. yönetimindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Z. idaresindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonet Malatya-Adıyaman karayolu Zerenler mevkiinde çarpıştı.Kaza da araç sürücüleri yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet sürücüsü Mehmet Z. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine otobüs şoförü ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatılırken,otobüste bulunan yolcular ise Doğanşehir Belediyesi konuk evine misafir edildi.
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