Malatya'da tır alev alev yandı



- Malatya'da motor kısmından alev alan tır, alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tır, kullanılmaz hale geldi. Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,sürücüsü öğrenilemeyen 35 TF 013 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu Kozluca mevkisinde motor kısmından alev aldı.Araç sürücüsü tırı yolun sağına çekip, aracı terk ederek itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda önlem alırken, alev topuna dönen tır, alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Tırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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