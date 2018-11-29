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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya’da taş ocağı eylemi Haberi

Malatya’da taş ocağı eylemi Haberi

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Taş Ocağı Hayvan 

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( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da taş ocağının alanının büyütülmek istenmesine tepki gösteren mahalleli eylem yaptı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağının alanın büyütülmesini istemeyen mahalleliler eylem yaptı. Vatandaşlar 'taş ocağına hayır' sloganları atarak eylem yaptı. Daha sonra köylüler adına açıklama yapan mahalle sakinlerden Mehmet Koca Aslan, “Mahallemize ve çevremize zarar veren taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Bu işletme hayatı bize zehir etti, ciğerlerimiz toz duman doldu, çevrede bulunan tozdan dolayı hayvanlarımızı otlatamaz olduk. Başta üzüm ve kayısı olmak üzere meyvelerimiz sebzelerimiz yenmez oldu, ağaçlarımız kurumaya başladı.
Taş ocağından köyümüze gelen tozdan dolayı evlerimizin kapı ve camlarını açamaz olduk. Taş ocağında yapılan patlamalardan dolayı evlerimizin camları kırıldı, duvarları çatladı. Sularımız kuruma noktasına geldi” diye konuştu.
Karagöz Mahallesi Muhtarı Kadir Gür, faaliyet gösteren taş ocağının bir an önce kapatılması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız diyor ki Malatya Beydağlı gibi arkamızda, Cumhurbaşkanım madem öyle Beydağ'ına sahip çıkın. Madem Beydağ’ı arkanızda Beydağ’ını ciğerlerine bomba koyup patlatıyorlar, buraya sahip çıkmanızı istiyoruz. Köylümüz mağdur durumda üzüm bağlarımız, kayısılarımızı kurudu, hayvanlarımızı otlatmaz hale geldik, sularımız kurudu buradaki patlamalardan dolayı hayvanlarımız ölüyor” şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamaların ardın grup olaysız şekilde dağıldı.
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