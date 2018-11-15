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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da tarihi eser operasyonu

Malatya'da tarihi eser operasyonu

- Ele geçirilen tablodan detay görüntülerMALATYA (AA) - Malatya 'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait bir eserin sahtesi olduğu değerlendirilen bir tablo ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda sahte olduğu değerlendirilen Picasso'ya ait tablo ele geçirildi, tabloyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak Ressam Yazılı Açıklama 

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