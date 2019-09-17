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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya’da suç çetesine darbe: 13 gözaltı

Malatya’da suç çetesine darbe: 13 gözaltı

Operasyondan görüntüler

( MALATYA )- 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi MALATYA

Suç Örgütü Suç Çetesi Çelik Yelek İstihbarat Muhalefet 


- Malatya’da birçok suça karışan çete, emniyetin başarılı operasyonu ile çökertildi.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Malatya il merkezinde 20 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TEM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca, 232 adet muhtelif çapta tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kasatura ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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