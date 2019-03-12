Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan İ.B. (35) Zafer Mahallesi Sarısalkım sokakta bir iş yerinin önünde bekleyen 25 yaşındaki K.N.T.'ye silahla ateş açtı.Açılan ateş sonucunda bacaklarına 2 kurşun isabet eden K.N.T. kanlar içerisinde yere yığıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.N.T ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.N.T'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinde otomobil ile kaçan İ.B. polis ekiplerince olayda kullandığı silah ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

