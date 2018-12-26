Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı Video

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı Video

HASTANE VE POLİS OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Silahlı Kavga 


- Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Galericiler Sitesi mevkiinde bir oto yıkamada alkolünde etkisiyle S.G. ile T.T. arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan silahlı kavgada şahısların karşılıklı olarak bir birlerine silahla ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı. Yaralı şahıslar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgi olarak başlatılan inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı