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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı - MALATYA

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı - MALATYA

- Malatya 'da silahlı kavga - 2 yaralı - Trafiğe kapatılan cadde - Polis ekiplerinin caddede ve evin balkonunda çalışma yapması Malatya 'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Karşılıklı apartmanlarda oturan gruptakiler, evlerinin balkona çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.Kavgada Vahap C (22) ile Mesut Ç (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirlenen bir av tüfeği ile 2 tabanca ele geçirildi.

Hastane Silahlı Kavga 

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