Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

İLK OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde M.İ. ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. açılan ateş sonucunda yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi Çobanyıldızı Sokak'ta yaşanan bir diğer olayda ise, silahla vurulmuş olarak bulunan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın tedavi altına alındığı öğrenilirken, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Her iki olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı