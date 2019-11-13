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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Video

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Video

olay yeri polis ekipleri çalışma

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anka sokak çıkışında bulunan bir iş yeri içerisinde A.A. ile M.E. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. İş yeri sahibi ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan A.A. bir süre sonra tekrar iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek yanında getirdiği pompalı tüfekle M.E.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar neticesinde M.E. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine çağrılan ambulansta yapılan M.E. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği iş yeri ve cadde üzerinde inceleme yaparken A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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