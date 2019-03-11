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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Video

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Video

olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu Mahallesi Teknoloji Sokak içerisinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı olayda ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bacaklarına isabet eden kurşunlar sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 7 adet boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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