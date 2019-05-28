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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı İzle

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı İzle

OLAY YERİ EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 


- Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay Battalgazi İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Battlgazi Belediyesi eski hizmet binası arka kısmında bulunan Abdullah Cevdet sokağı içerisinde M.B. (21) ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş soncunda M.B. bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan buldu. Polis M.B.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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