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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

olay yeri polis ekip çalışma

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Polis Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga da 1 kişi yaralandı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cezmi Kartay Caddesi üzerinde B.Ö. (20) ile M.T. (35) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda M.T. yaralanırken, olayı gerçekleştiren B.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayın şüphelisi B.Ö.'yü olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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